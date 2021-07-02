Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına Süleyman Soylu gülerek cevap verdi

İstanbullulara hizmet etmek yerine ucuz şovlarla gündemi meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddiası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

İmamoğlu o iddiasında "132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz. Sadece bir kişinin kişisel ihtirası var. İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine bir kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı." demişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sonrasında konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı yardımı toplama talebine izin verildiği duyuruldu.

Bakan Soylu iddiaya gülerek cevap verdi

Seçim öncesi "her şey çok güzel olacak" vaadiyle İstanbulluları kandıran hastane yolu yapmak yerine Haliç'in ortasına eşiyle tenis oynamak için kort yaptıran Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü iddialar, bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu.

Soruya gülerek cevap veren Bakan Soylu, "Dünyadaki tüm kötülüklerin sahibi benim. Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım." ifadelerini kullandı.