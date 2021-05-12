Ekrem İmamoğlu'nun Adalar'daki atlara ilişkin iddialarını yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Adalar'daki sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolünün İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde olduğu iddiasına yalanlama geldi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Özel bir televizyon kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin 'Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık.' iddialarını ortaya atmıştır. Söz konusu iddialar gerçek dışıdır." denildi.

"TEK GÖREVİMİZ VETERİNER SAĞLIK RAPORU"

Açıklamada, atların sahiplendirilme meselesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sahiplendirilme meselesi, İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında Bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir."

"KRİTERLERİ İBB BELİRLEDİ"

Bundan sonraki sorumluluğun tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesinde olduğu belirtilen açıklamada, 861 atın İBB yetkililerince tamamen kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum/kuruluş ve kişilere gönderildiği bildirildi.

"DENETİM VE KONTROL YETKİMİZ YOK"

Açıklamada, "Sahiplendirilmiş atların 'denetim ve kontrolü' Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi İl/İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında "At Sahiplendirme Taahhütnamesi' imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adalarda bulunan tüm atların 2011 yılından itibaren çiplendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulanan çipler, atların 'tanımlama numarasından' ibaret olup bu çiplerin 'uzaktan veya uydudan izlenmesi' gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkan yoktur."