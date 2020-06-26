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Gündem

Ekrem İmamoğlu'nu utandıracak haber geldi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait dükkanlara haciz geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 21:27:00 -
Ekrem İmamoğlu'nu utandıracak haber geldi

Göreve başladığından bu yana israf edebiyatı yapan ve dün 6,5 milyon lirayı bir portreye harcayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bayrampaşa halindeki dükkanlara haciz geldi.

Geçen sene seçim gezisi kapsamında Bayrampaşa halini ziyareti sırasında tanıştığı 17 yaşındaki Cebrail Gümüştepe'ye ''Okumak istemedin mi'' sorusunu yöneltmiş, ''Maddi durumlar el vermedi. Utandığım için söyleyemedim'' yanıtını almıştı. Bunun üzerine İmamoğlu,''Biz utanalım, sen niye utanacaksın...'' demişti.

İmamoğlu'nu utandıracak olay

Bayrampaşa halindeki tüm dükkanların kira gelirine el konulurken yaşanan durum 'Ekrem İmamoğlu'nu utandıracak haber geldi' şeklinde yorumlandı.

Esnaf çözüm arıyor

Haciz kararını aldıran iki işadamından birinin Ermeni asıllı olduğu öğrenilirken hal esnaflarının yaşananlar sonrası çözüm aradığı belirtildi.

Esnaf tehdit ediliyor 

İBB'nin ödenmeyen 21 trilyonluk borcuna karşılık konulan haciz, haldeki 570 dükkan ile Eminönü'nde mülkiyeti belediyeye ait bazı dükkanların da kirasını kapsıyor. 

Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının ise kiraların alacaklılara ödenmemesi için esnafı tehdit ettiği öğrenildi.

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