Ekrem İmamoğlu'nu terletecek gerçek! O araç bakın kimin çıktı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Yenikapı tiyatrosu'nda flaş bir gelişme yaşandı. Yenikapı'ya çekilen araçlardan birisinin İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı’ya çektirdi. Alandaki 2 makam aracından biri İmamoğlu’nun vekili, İBB Başkanvekili CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun çıktı. 23 Haziran seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez çıktığı tatilleriyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğunu CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bıraktı. Adı sık sık gündeme gelen Aksu, yalnızca belediye başkanlarına sağlanan imkanlara sahip olmasıyla tepkilerin odağı oldu. Aksu’ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracı da Hüseyin Aksu’nun hizmetine sunuldu. Aksu'nun makam aracı, bir cenaze törenine katıldığı sırada objektiflere yansıdı. O araç, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Yenikapı meydanına çektirdiği hizmet araçlarının arasında objektiflere yakalandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.