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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim hamlesi! İşte yok artık dedirten son planı ortaya çıktı
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim hamlesi! İşte yok artık dedirten son planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 22:37:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan yerel seçim hamlesi! İşte yok artık dedirten son planı ortaya çıktı

İstanbul'daki ulaşım sorunu şehirde yaşayanları bezdirirken, hizmet bekleyen İstanbulluların ödediği vergiler ölü yatırımlara gidiyor. Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte panikleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözde mega projelerle insanların gözünü boyamaya çalışıyor.

İYİ Parti'nin her ilde aday çıkarma kararıyla panikleyen İmamoğlu yönetimi, seçim dönemi yaklaşırken "çılgın projeleri" duyurmaya başladı. İmamoğlu'nun kuruttuğu belediye bütçesini denkleştirmenin yolunu elektrik parası ödememek için Melen'den su basmamakta bulan ve İstanbul'u susuz bırakan İBB, bu tasarrufunu "İhtiyaç yok" diyerek savunmuştu. Aynı İBB'nin şimdi İstanbul'un su ihtiyacı için DSİ milyarlarca liralık yatırımla ikinci bir Melen projesi yapmaya niyetlendiği ortaya çıktı.

İstanbul’un su sorunu, Bulgaristan sınırından akan Mutlu Deresi’yle çözülecek. Mutlu Deresi’nden alınacak su, 90 kilometre yol kat ederek Terkos Gölü’nün yanına inşa edilecek Karacaköy Barajı’na aktarılacak. İstanbul’un Avrupa yakası, ilave 100 milyon metreküp içme suyuna kavuşacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Düzce’deki Melen Çayı ile Kırklareli’ndeki Sultanbahçedere, Kazandere ve Pabuçdere barajlarından su alınmasına rağmen İstanbul’un olası susuzluk senaryolarına hazırlık yapmaya başladı. İSKİ geçen günlerde hazırladığı 90 sayfalık alternatif su kaynakları raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sundu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul’u daha bol suya kavuşturmayı hedefleyen ‘master plan’ı Hürriyet’e anlattı. İstanbul’da 2053 yılına kadar artacak nüfusu da dikkate alarak, Bulgaristan-Türkiye sınırını oluşturan Mutlu Deresi’ni su kaynağı olarak önerdiklerini belirten Şafak Başa şunları söyledi:

“İstanbul nüfusunun 3’te 2’si, su kaynaklarının ise sadece 3’te 1’i Avrupa yakasında. Avrupa yakasında 2 yıldır olağanüstü kurak bir dönem geçiriyoruz ve barajlarımızın seviyesi oldukça düşük. Bu eksiği ortadan kaldırmak için Melen’den aldığımız suyu her gün Asya’dan Avrupa yakasına transfer ediyoruz. Avrupa yakası günde yaklaşık 2 milyon metreküp su tüketiyor. Bunun 1.4 milyonunu Asya’dan transfer ediyoruz. Mutlu Deresi Bulgaristan sınırında ama havzasının yüzde 20’si Bulgaristan, yüzde 80’i Türkiye tarafında. Kırklareli’nin Beğendik köyünden Karadeniz’e dökülüyor ve kimsenin yararlanmadığı bir su. Yapılacak olan, denize çok yakın noktadan suyu alıp Istranca sistemine entegre etmek.
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Projeyle, Mutlu Deresi’nden alınacak su 15 kilometresi tünel olmak üzere toplam 90 kilometre taşınacak.

Yeni Baraj yapılacak

Master planımızda ayrıca Karacaköy Barajı’nın yapımı da söz konusu. Bu konuda DSİ yetkili olduğu için, suyun tahsis yetkisi ve DSİ ile ortak çalışma noktasında İSKİ’nin müracaatı oldu. Bazı ilave raporlar istediler. Onları da DSİ’ye gönderdik. Yıllar önce de denenmiş, hatta ihalesi yapılmış. Ancak daha sonra kuraklık tehdidi ortadan kalkınca iptal olmuş. Bizim düşüncemiz, doğaya zarar vermeden açılacak bir yeraltı tüneliyle suyun Terkos’a destek olarak getirilmesi mümkün görünüyor. Proje şu anda fizibilite aşamasında.”

Kaynak: Hürriyet

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