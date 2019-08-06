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Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz Erdoğan hamlesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:48
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz Erdoğan hamlesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Twitter hesabından takibe aldı. Erdoğan ise İmamoğlu'nun takibine henüz geri dönüş yapmadı.

Twitter'da 3,1 milyon kişinin takip ettiği Ekrem İmamoğlu, şuan 487 kişiyi takip ediyor. İmamoğlu, birçok gazeteciyi, gazeteyi, sanatçıyı, siyasetçiyi, kurumu ve kuruluşu takip ediyor. Erdoğan'ı ise Twitter'da 13 milyon 977 bin 086 kişi takip ederken, Erdoğan 95 kişiyi takip ediyor.

Erdoğan'ı takibe aldı

İmamoğlu'nun Twitter'da takip ettiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunuyor. İmamoğlu, CHP'lilerin ağırlıklı olduğu listede Erdoğan dışında başka bir AK Partili ismi takip etmemesi ise dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:48
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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