Ekrem İmamoğlu'ndan şok karar! Bu hafta içinde açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.

İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.

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Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.