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Siyaset Ekrem İmamoğlu'ndan şok karar! Bu hafta içinde açıklayacak
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan şok karar! Bu hafta içinde açıklayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-04 11:19:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan şok karar! Bu hafta içinde açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.

İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.
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Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.

 

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Yorumlar

Sipi ihpus

Kendini fasulyeden nimet zanneden belediye başkanı,,önce sen istifa et..belediyecilikten bi haber ..İstanbul'lu cevabı sandıkta verir.KK,manifestodan sonra disipline verir,Tanju Özcan gibi:))

hayri

başkanlığa oynamaz ise ist bld başkanlığı na da aday gösterilmez aday bence sarıgül bunu ince gibi harcarlar
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