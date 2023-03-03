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Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e cevap! Tweet attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'isyan' etmeye çağırmıştı. İmamoğlu'ndan Akşener'e cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 23:48:00 - 2023-03-03 23:54:43
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e cevap! Tweet attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rest çekmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'isyan' etmeye çağırmıştı.

İmamoğlu, Twitter'dan Akşener'e cevap verdi.

İşte İmamoğlu'nun açıklaması:

"Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.

CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. @mansuryavas06"
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İşte o açıklama:

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