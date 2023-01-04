İmamoğlu’ndan işe aldığı PKK’lı terörist için skandal savunma: ‘Ot biçiyor sadece’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlenen basın toplantısında İBB’de çalışan terörle iltisaklı kişiler hakkında çeşitli bilgiler verdi.

İmamoğlu, İBB çalışanlarının terörle ilişkisinin olmadığını savunarak bazı isimler verdi.

‘ÖMER KELEŞ OT BİÇİP ÇAPA YAPIYOR’

İBB’de çalıştığı ortaya çıkan Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş için konuşan İmamoğlu, “Ömer Keleş 5 aylık geçici mevsimlik işçi. 5 ay çalışıp ayrılmış. Ot biçiyor ve çapa yapıyor ya bu arkadaşımız adli sicili temiz bir vatandaşımız ve kaydı yok.”dedi.

PKK’LI TERÖRİST ÖMER KELEŞ KİMDİR?

İmamoğlu’nun ‘sicil kaydı temiz’ dediği Ömer Kılıç’a ilişkin şu bilgiler yer alıyor;

-2016 yılının Ağustos ayı içerisinde Bingöl’de kırsal alanda faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda ele geçen dokümanlarda Botan Erciş kod adlı Ömer Keleş isimli teröristin sözde kimlik kartı bulundu.

SUÇ MAKİNESİ

-2017 yılında “Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma”, 2016 yılında 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar”, 2019 yılında “Hakaret”, 2020 yılında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri kapsamında çeşitli suçlardan işlem gördü.

-4 Mayıs 2017 tarihinde ise “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütlerine Üye Olma” suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018’de tahliye oldu.