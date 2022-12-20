Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik bir talepte bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı programda sürpriz bir açıklamada bulundu.

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, Ankara'da yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini söylediğini belirtti.

'İmamoğlu aday olamayacağını anladı'

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anladığını belirten Yarkadaş, ''Bu sabah yapılan toplantının ardından Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu arayarak Salı günü yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini ifade etti. Kemal Bey de bu talepten dolayı memnuniyet duyduğunu ve kendisini Ankara'ya beklediğini söyledi. Hem Ekrem Bey, Hem de Kemal Bey'e yakın arkadaşlarımızla konuştum. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu dedim. Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü.'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin TBMM'deki grup toplantısı saat 13:30'da gerçekleştirilecek.