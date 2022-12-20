  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akdeniz açıklaması: Haklarımızı koruyacağız

6'lı masadan başörtüsüne özgürlük getirecek anayasa teklifine ilk somut adım!

Rusya'dan Yunanistan'a uyarı: Kışkırtıcı planlardan vazgeçin

Çin'den benzin ve motorin hamlesi! Fiyatları indirdi

Putin'in açıklaması: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir! Rusya, Belarus'a gaz sevkiyatı yapabilir

6 yaşındaki çocuk iddiası! Bakan Yanık: CHP samimi değil

Enerji krizi: Yükselen enerji fiyatları AB'ye 1 trilyon dolara mal oldu! Dev ülkelerden ABD, Katar'dan ek üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Sıkıyorsa şimdi de had bildirin!

Bahçeli arsasını hibe etti

Tarihi değiştiren keşifler: Her yıl binlerce eser müzelere kazandırılıyor! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

6'lı masanın adayı olabilecek muhtemel isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı hakkında canlı yayında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 00:03:00 - 2022-12-20 00:13:35
Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik bir talepte bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında katıldığı programda sürpriz bir açıklamada bulundu.

Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, Ankara'da yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini söylediğini belirtti.

'İmamoğlu aday olamayacağını anladı'

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anladığını belirten Yarkadaş, ''Bu sabah yapılan toplantının ardından Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu arayarak Salı günü yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini ifade etti. Kemal Bey de bu talepten dolayı memnuniyet duyduğunu ve kendisini Ankara'ya beklediğini söyledi. Hem Ekrem Bey, Hem de Kemal Bey'e yakın arkadaşlarımızla konuştum. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu dedim. Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü.'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin TBMM'deki grup toplantısı saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

Akşener-İmamoğlu yakınlaşmasına ilişkin HDP'den ilk yorum!
Akşener-İmamoğlu yakınlaşmasına ilişkin HDP'den ilk yorum!

Siyaset

Akşener-İmamoğlu yakınlaşmasına ilişkin HDP'den ilk yorum!

Bakan Soylu'dan çok sert İmamoğlu tepkisi! 'Eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz'
Bakan Soylu'dan çok sert İmamoğlu tepkisi! 'Eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz'

Siyaset

Bakan Soylu'dan çok sert İmamoğlu tepkisi! 'Eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz'

İmamoğlu görevden alınacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar
İmamoğlu görevden alınacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Gündem

İmamoğlu görevden alınacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Far görmüş tavşan gibi kalakalacak
İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Far görmüş tavşan gibi kalakalacak

Medya

İmamoğlu işte şimdi hapı yuttu! Far görmüş tavşan gibi kalakalacak

İmamoğlu'nu zora sokacak gelişme! O isimler tek tek ifşa oldu
İmamoğlu'nu zora sokacak gelişme! O isimler tek tek ifşa oldu

Medya

İmamoğlu'nu zora sokacak gelişme! O isimler tek tek ifşa oldu

Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! 'İmamoğlu'nun çağrısından bilgim...'
Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! 'İmamoğlu'nun çağrısından bilgim...'

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan şok çıkış! 'İmamoğlu'nun çağrısından bilgim...'

Yalan makinesi İmamoğlu'na İSPARK hatırlatması!
Yalan makinesi İmamoğlu'na İSPARK hatırlatması! "Onun yalan söylemesi normal ama..."

Siyaset

Yalan makinesi İmamoğlu'na İSPARK hatırlatması! "Onun yalan söylemesi normal ama..."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23