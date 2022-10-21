Ekrem İmamoğlu'ndan flaş İYİ Parti hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane’de yaptırdığı okul için hazırlattığı bomba afişi köşesine taşıdı. Afişte Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in yan yana gösterilmesinin Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açık bir mesaj olduğuna vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"Garibim Kılıçdaroğlu aylardır İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olmasın diye kendini paralıyor. ABD’ye gidiyor, video çekiyor. Masadaki ortaklarına “Adayım artık, varın benim farkıma” diyor. Ama dinleyen kim?

Kılıçdaroğlu’nun arkasından nispet yapar gibi İyi Parti de ABD yollarına düşüyor. Akşener’in emekli büyükelçi olan kurmayı canlı yayına çıkıp “ABD’ye hamburger yemeye gelmedik” deyiveriyor! CHP liderine laf çakıyor.

Birbirlerine hamburgerli mesaj veren ittifak ortaklarını da görmüş olduk bu vesileyle.

Bunun adı hamburger siyaseti. İçinde yok yok. Subliminal mesajlar, ayak oyunları, bolca dedikodu, mayonez, ketçap, vs…

Yandaki seçim broşürü gibi afişe dikkatle bakın.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gümüşhane’de okul yaptırıyor.

Açılışı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yapıyor!

Afiş de afiş ha… Konuşuyor, hatta şarkı söylüyor.

Sanki fonda “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız” şarkısı çalıyor.

Ne dersiniz Kemal Bey? Sizce de öyle değil mi?"