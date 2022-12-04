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Siyaset Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken cevap!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken cevap!

Paylaştığı Twitter mesajı, "Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık göndermesi" şeklinde yorumlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı kitap fuarında bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 20:16:00 - 2022-12-04 20:32:55
Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken cevap!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon toplantısından sonra, Twitter hesabından "Halkın sesi Hakkın sesidir." mesajını paylaştı.

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun söylediği Mustafa Kemal'in sözünü Twitter hesabından paylaşması, "adaylık göndermesi" şeklinde yorumlandı.

Meral Akşener'in de, "Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olursa destekleriz dedim." şeklindeki açıklaması, CHP'deki iç çatışmayı daha da kuvvetlendirirken, İmamoğlu katıldığı kitap fuarı söyleşisinde adaylık sorusuna cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı olacak mısınız?" sorusuna, "Allah bilir" karşılığını verdi.

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