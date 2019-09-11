0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Külliye'de büyükşehir belediye başkanları ile buluştu. Önemli mesajların verildiği toplantıya başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li başkanların yaptığı saygısızlık damga vurdu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 şehrin büyükşehir belediye başkanı bugün Külliye'de toplandı.

Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyım olarak atanan isimler de katıldı.

Ayağa kalkmadılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ayağa kalkmadı.

Büyük saygısızlık

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden ancak bir cevap alamadığını söyleyen İmamoğlu'nun yaptığı saygısızlık dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İmamoğlu
  4. AK Parti
  5. CHP
  6. MHP

YORUM YAZ

  • Yıkım EkibiYıkım Ekibi12 dk önce
    Çok lazımdı ayağa kalkması...Ne ile uğraşıyorsunuz.Adam 15 milyonluk bir kente belediyebaşkanı oldu bundan büýük felaket olabilir mi?5 yılını tamamlarsa İstanbul enkaza dönecek asıl bunu düşünün
  • CemreCemre14 dk önce
    T. C Cumhurbaşkanlığı makamına saygıları olsa kalkardılar. Belediyeye T. C tabelası asmakla olmuyor bu işler
  • MuratMurat16 dk önce
    Zaten o saygısızlığı yapmak için oradalar
  • YusufYusuf16 dk önce
    O soytarılara K9 eğitimi vermemişler mi?
  • YiğitYiğit17 dk önce
    Biz onlara belediye başkanı olamazsınız demedik ADAM olamazsınız dedik WESSELÂM
  • Tata TongaTata Tonga20 dk önce
    Cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı? Bir Cumhurbaşkanının belediye başkanlığı için sahaya inmesi ne kadar etik? İmamoğlunu eleştirmeden önce buna cevap verilmesi gerekir...
  • Kul AhmetKul Ahmet20 dk önce
    dizlerinin bağı çözülmüştür ;))

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı başlıyor
  1. Manavgat’ta plaj şampiyonası heyecanı..
  2. Günkırılı kadınlar, ekmeklerini..
  3. Buldan’da tütün satışı yapan iş..
  4. Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan..
  5. Jandarmadan 12 farklı adrese eş..
  6. Ceyhan polisinden örnek davranış
  7. E-Devlet engelli raporu sorgulama..
  8. Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP..
  9. Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir..
  10. FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis
  11. Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması
  12. Bahçe temizliği anız yangınına yol..
  13. Kadın yetişti, herşey yetişti
  14. Fuhuş yaptıran masaj salonu derneği..
  15. Başkan Altay, örnek buluşma için..
  16. İki kız kardeşin internette..
  17. Almanya’da otomobillerde sigara yasağı..
  18. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
  19. Bangladeş, Arakanlı mülteciler..
  20. Günyüzü’nde çiftçilere yüzde 50 hibe..
  21. Sinop milletvekilinden Başkan Tokat’a..
  22. Bahçe temizliği anız yangınına yol açtı
  23. İnegöl Belediyesi’nden Burhaniye..
  24. MHP Başkanı Bahçeli: “Anaların yürek..
  25. Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazayla..
  26. Gazişehir Gaziantep’te Beşiktaş..
  27. Uğur Dündar'a "okuma" cezası
  28. MHP İl Başkanı Korkmaz: “İYİ Parti’den..
  29. Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1..
  30. AB'den Netanyahu'nun "ilhak" vaadine..
Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
“Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
“Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

Günün Karikatürü

11 Eylül 2019
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...