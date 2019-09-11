Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin tavır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Külliye'de büyükşehir belediye başkanları ile buluştu. Önemli mesajların verildiği toplantıya başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li başkanların yaptığı saygısızlık damga vurdu.11 Eylül 2019 Çarşamba 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 şehrin büyükşehir belediye başkanı bugün Külliye'de toplandı.
Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyım olarak atanan isimler de katıldı.
Ayağa kalkmadılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ayağa kalkmadı.
Büyük saygısızlık
Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden ancak bir cevap alamadığını söyleyen İmamoğlu'nun yaptığı saygısızlık dikkat çekti.
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