Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin tavır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 şehrin büyükşehir belediye başkanı bugün Külliye'de toplandı.

Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyım olarak atanan isimler de katıldı.

Ayağa kalkmadılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ayağa kalkmadı.

Büyük saygısızlık

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden ancak bir cevap alamadığını söyleyen İmamoğlu'nun yaptığı saygısızlık dikkat çekti.