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Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat

Eğitim devrimigerçekleştiren AK Parti, İstanbul'da Türkiye'nin en büyük kütüphanesini inşa ederken, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha önce hiç düşünülememiş bir vaatte bulundu. İmamoğlu başkan seçilmesi halinde, stadyumlara kütüphane açacağını söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 09:22
Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Siyasi partilerin adayları seçim için vaatlerini bir bir sıralamaya devam ederken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç bir vaat geldi.

İmamoğlu stadyumlara kütüphane yaptırarak küfür ve hakaretlerin azaltılacağını savundu.

"Bütün statlara kütüphane kurulmalı"

İmamoğlu seçilmesinin durumunda bütün stadyumlara kütüphane kurulacağını belirterek, stat ortamındaki küfür ve hakaretlerin bu şekilde azaltılacağını belirtti.

İmamoğlu, ''Aslında bütün statlara kütüphane kurulmalı. Belki hakaretler azalır bu sayede'' şeklinde konuştu.

"En büyük kütüphane" vaadi elinde patladı

İmamoğlu, birkaç hafta önce, katıldığı bir televizyon programında Saraçhane'deki belediye binasını İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapmak istediğini söylemişti. İmamoğlu'nun bu sözleri Saraçhane'den 5 kilometre ötede Rami'de eski kışlanın yerine yapılan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinden haberi olmadığını ortaya çıkarmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun yeni vaadi güldürdü!

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:22
  1. İstanbul
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  6. hakaret
  7. kütüphane

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet29 dk önce
    hoşt sen havla dur fetö çakalı!
  • AbdrhmanAbdrhman35 dk önce
    Yahu kim gidiyorki kütükhaneye artık devir internet çağı , bırakın göz boyamayı. Her türlü bilgi var internette. Kütükhane uyuma yeri oldu evsizler kitap okur gibi yapıp uyuyorlar orada. Kitap okuma bahane. Bu millete yedirmeyin göz boyamayı bırakın
  • AhmetAhmet41 dk önce
    Bu işler, bu zatın harcı değil.

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