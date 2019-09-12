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Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha! Yüzde 40'a varan oranda zam yapıldı

Yerel seçimleri kazanmasının ardından zam şovu yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bu kez de halk ekmeğe zam yaptı. Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40'a yakın bir oranda zamlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:47
Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha! Yüzde 40'a varan oranda zam yapıldı

Göreve gelmesinin ardından taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de ekmeğe zam yaptı. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde aldığı kararlarla ulaşımda zam uygulamaları peş peşe uygulandı.

Taksi, otobüs ve dolmuş ücretleriyle başlayan furya su ile otopark tarifelerine kadar ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yöneticileri, ilerleyen süreçte zam ile ilgili bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.

Ancak İBB iştiraklerinden Halk Ekmek’te, önceden bilgilendirme olmaksızın zamlı tarifeye geçildi.

Örneğin: Akdeniz ekmeği 1.50' TL'den 2.00 TL'ye
Çavdar ekmek 2.50 TL’den 3.40 TL’ye
Glutensiz ekmek 0.30 TL’den 0.50 TL’ye
Sandviç Ekmek 2.50 TL’den 3.50 TL’ye yükseltildi.

Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı.

İşte eski ve zamlı tarifeler:

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:47
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. halk ekmek fiyatları
  4. Ekrem İmamoğlu'nda zam

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