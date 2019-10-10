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Ekrem İmamoğlu'ndan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Kafası rahat değilmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin olarak, “Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil” yorumunda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:46
Ekrem İmamoğlu'ndan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Kafası rahat değilmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’ninFırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin konuştu.

“Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz?” diyen İmamoğlu, “Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız” ifadesini kullandı.

Kafası rahat değilmiş!

'Hergele' Ahmet Hakan’a konuşan İmamoğlu, “Türkiye’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim” ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:46
  1. İstanbul
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Ekrem Imamoğlu

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  • hidirhidir16 dk önce
    bak yine yalan söyledi... kafasi rahat degilmis, bre sende kafa varmiki?
  • FerhatFerhat20 dk önce
    Kafasını .........
  • serhatserhat22 dk önce
    geri zekalı birde askerimizin yanındaymış mal.... yok birde karşısında olsaydın çık adam gibi bir açıklama yap devletimizin cumhuriyetimizin askerimiz yanındayız ve ölümüne destek veriyoruz de........ şerefsiz. adi. pkk ayakçısı........ ya bu millet seni adamsandı oy verdi .... selde yok depremde yok savaşta yok....... ya sen ne işe yararsın
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş23 dk önce
    Ulan ermeni piçi sende kafamı varki rahat olsun HA HA HA HA
  • ErcanErcan23 dk önce
    Alay eder gibi başlık atmışsınız amaamabir çok insanın endişesi var ve kafası rahat değil. Karşınızdaki bir avuç terörist değil, bir çok ülkenin desteğini almış bir grup.
  • mehmetmehmet24 dk önce
    Bunun lamı, cimi, aması, maması yok. Ya devletimiz ve milletimizin yanındasın. Ya da düşmanın safındasın. 147 yıllık verdiğin demokrasi mücadeleni unutamayız.
  • mehmetmehmet24 dk önce
    Bunun lamı, cimi, aması, maması yok. Ya devletimiz ve milletimizin yanındasın. Ya da düşmanın safındasın. 147 yıllık verdiğin demokrasi mücadeleni unutamayız.

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