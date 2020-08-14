Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz Kanal İstanbul paylaşımı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Seçildiği günden bu yana 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen İstanbullulara elle tutulur gözle görülür hiçbir hizmette bulunmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu akılalmaz bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi kendi sınırlarına hapsetmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi ülkeler hakkında tek bir söz dahi söylemeyen İmamoğlu yine gündem dışı meseleleri gündeme getirme gayreti içerisine girdi.

Sosyal medya hesabından "Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var?" diyen İmamoğlu'nun Yunanistan hakkında hiçbir tweet atmadığı gibi Akdeniz konusu hakkında paylaşımda bulunmaması vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Yine almışsın bir yerlerden mesaj, her gün kanal İstanbul üstüne algılar. Bu Kanal İstanbul Ya-pı-la-cak… nokta" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Reis'in yaptığı bütün icraatları karşı çıktınız, yapıldıktan sonra herkesten çok karşı çıkanlar faydalandı. Kanal İstanbul'da öyle olacak" yorumunu yaptı.

Ayasofya açıklaması Yunan'ı mest etmişti

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da yapılan bir panele telekonferansla katılan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ayasofya ile ilgili skandal açıklamalar yaparak Yunanlıları adeta mest etmişti. Ayasofya'nın siyaset malzemelesi olarak kullanıldığını iddia eden İmamoğlu, "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" demişti.