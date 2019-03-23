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Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:51
Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti.

Bu kapsamda Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde destek istedi.

Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "2023'te Türkiye'nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:51
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Üsküdar
  4. 31 mart seçimleri

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