Ekrem İmamoğlu'ndan 2023 açıklaması CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti. Bu kapsamda Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde destek istedi. Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada "2023'te Türkiye'nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız" ifadelerini kullandı.

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