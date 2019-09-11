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Ekrem İmamoğlu’na mahkeme ‘dur’ dedi!

Seçim meydanlarında, “Kaybedecek bir dakikamız dahi yok. İstanbul’a hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” diyen ancak mazbatayı aldığı gibi 2 ayda 2 kez tatile çıkan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na nihayet “dur” denildi. Terör destekçisi HDP’nin oylarıyla İBB koltuğunu ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun belediye meclisinin çalışma gün sayısını 2’ye düşürme talimatına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
Ekrem İmamoğlu’na mahkeme ‘dur’ dedi!

 Haber Merkezi 

Mazbatımı verin, İstanbullulara hizmet etmek için sabırsızlanıyorum” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sinsi tatil planı yargıdan döndü. “Tatil bana çok yakışıyor” diyerek  Bodrum’u kendisine mesken tutan Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Meclisi çalışma gün sayısını 5’ten 2’ye indirmesi kararıyla ilgili olarak mahkeme tarafından “yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkeme: İmamoğlu’nun uygulaması zarar verir

İBB Meclisi’nin çalışma gün sayısı 5 iken, CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun kararıyla 2’ye düşürülmüştü. AK Parti İBB Meclis grubunun, eylül ayında yapılacak meclis toplantılarının 5 gün boyunca devam edilmesiyle ilgili teklifini de oylatmaya açmadığı ifade edilen İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu tasarrufuyla ilgili olarak mahkeme tarafından “yürütmeyi durdurma” kararı verildi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, İmamoğlu’nun uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğurabileceği belirtildi. AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya ve Faruk Gökkuş’un yargıya taşıdığı önerinin hukuka aykırı olduğuna kanaat getiren mahkeme kararında, “Dava konusu işlem eylül ayında yapılacak meclis toplantısına ilişkin olması ve toplantıdan önceki aşamaya ilişkin olması sebebiyle telafisi imkansız zararların doğacağı aşikardır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi” denildi.

“Davete elbette ki katılacağız”

Öte yandan; CHP’li Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlarına çarşamba günü Ankara’ya gelmeleri yönünde çağrısına katılacağını belirterek, “İş birliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da...” dedi.

Camiyi kaldırdı, LGBT renklerini koydu

Geçtiğimiz seçim döneminde Yasin okuyan, seçimlerin yenilenmesinin ardından türbe ve cami gezilerine yeniden başlayan CHP’li İmamoğlu, İBB koltuğuna oturur oturmaz 180 derece döndü. CHP’li İmamoğlu yönetimi, İBB TV’nin logosunda bulunan cami ibaresini kaldırdı. Skandal uygulama büyük tepki toplarken, İBB TV’nin yeni logosunun eşcinsel sapkınların bayrağını andıran simgelerden oluşması dikkat çekti.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. LGBT
  4. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  5. AK Parti İBB Meclis Üyeleri Ömer Çetinkaya

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