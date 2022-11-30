Ekrem İmamoğlu'na Düzce'de Kartalkaya şoku! Gencin söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'yi ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu'na Düzceli bir genç hiç beklemediği bir tepki gösterdi.

Düzceli genç, Ekrem İmamoğlu'na, "Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil, Düzce." dedi.

Her zamanki gibi pişkince davrandı!

İmamoğlu gencin tepkisine pişkince karşılık verdi:

Olsun, olsun.. Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da. Ayıp ediyorsun sen. Tamam birtanem benim, aslanım benim.

Hırsını alamayan İmamoğlu bir süre sonra yeniden gence seslenip, "Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı." dedi.

Ekrem İmamoğlu yanındakilere, "Ne yapsın, çocuğa zorla söylettiriyorlar." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Kartalkaya'da tatil yaparak tepkileri üzerine çekmişti.