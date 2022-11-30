  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem İmamoğlu'na Düzce'de Kartalkaya şoku! Gencin söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na Düzce'de Kartalkaya şoku! Gencin söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı

Düzce'yi ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir genç, "Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil, Düzce." dedi. İmamoğlu gencin tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırınca pişkince cevaplar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 19:25:00 - 2022-11-30 19:59:21

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'yi ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu'na Düzceli bir genç hiç beklemediği bir tepki gösterdi.

Düzceli genç, Ekrem İmamoğlu'na, "Galiba yanlış geldiniz, burası Kartalkaya değil, Düzce." dedi.

Her zamanki gibi pişkince davrandı!

İmamoğlu gencin tepkisine pişkince karşılık verdi:

Olsun, olsun.. Düzce'ye de geliriz, Kartalkaya'ya da. Ayıp ediyorsun sen. Tamam birtanem benim, aslanım benim.

Hırsını alamayan İmamoğlu bir süre sonra yeniden gence seslenip, "Seni de götüreyim Kartalkaya'ya delikanlı." dedi.

Ekrem İmamoğlu yanındakilere, "Ne yapsın, çocuğa zorla söylettiriyorlar." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Kartalkaya'da tatil yaparak tepkileri üzerine çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!
İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Siyaset

İşbilmez Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı platform evsizlere yatakhane oldu!

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi!
Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Siyaset

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?
Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?

Gündem

Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?

Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!
Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan kadına büyük edepsizlik!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23