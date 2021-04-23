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Yerel Ekrem İmamoğlu'na bağlı İSKİ boruyu patlattı
Yerel

Ekrem İmamoğlu'na bağlı İSKİ boruyu patlattı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede boru patladı ve borudan çıkan suların bina seviyesine kadar çıktı. Haber verilen İSKİ ekiplerinin de bölgeye geç gittiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:55:00 -

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede su borusu patladı. Kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan suların bina seviyesine kadar yükseldiği dikkat çekti.

Olay yerine geç gittiler

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde İBB’ye bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bir bölgede su borusu patladı. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle patlayan borudan çıkan suların bir apartman seviyesine kadar ulaştığı görüldü. Mahalle sakinleri tarafından ekiplere önceden haber verilmesine rağmen, ekiplerin olay yerine daha geç gittikleri öğrenildi. Borudan patlayan suların saatlerce boşa akması sonucu cadde üzerinde araç trafiği ve yer yer su birikintileri meydana geldi.

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