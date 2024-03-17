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Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-03-17 19:42:00 - 2024-03-17 20:11:25
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB hesabına 1.5 milyon TL yatırmış! PKK propagandıcısı trol gözaltında

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş başta olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan PKK propagandacısı sosyal medya trolü Übeyit Bartın, Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Bartın hakkında, yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Bartın'ın  ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan dosyası bulunuyor.

CHP'li belediyelere çalıştığı ortaya çıkmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkardığı firari Übeyit Bartın'ın 6 hesabın yer aldığı sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıkmıştı.

PKK propagandası yapma suçundan da hakkında dosyalar bulunan Bartın'ın, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi yerlerde çalıştığı belirlendi. Söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlenmişti.

İBB'den 2023'te 1.5 milyon ödeme!

Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Söz konusu ödemenin, İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında gerçekleştirildiği belgelendi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
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Altınok "Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir." dedi.

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