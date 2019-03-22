Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı vadetti!
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, google'a verdiği reklamda İstanbul'a Eminönü-Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak bu tramvay tamamlanmış, 3 gün önce test sürüşü bile yapılmıştı.22 Mart 2019 Cuma 22:40
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu Google reklamları yoluyla internet sitelerinde şaşırtan bir vaatte bulunuyor.
TEST SÜRÜŞÜ BİLE YAPILMIŞ TRAMVAYI VADETTİ
Söz konusu reklamlarda İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını vadediyor.
Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.
Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı.
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