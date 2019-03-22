Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı vadetti! CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, google'a verdiği reklamda İstanbul'a Eminönü-Alibeyköy tramvayı vaadinde bulundu. Ancak bu tramvay tamamlanmış, 3 gün önce test sürüşü bile yapılmıştı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu Google reklamları yoluyla internet sitelerinde şaşırtan bir vaatte bulunuyor. TEST SÜRÜŞÜ BİLE YAPILMIŞ TRAMVAYI VADETTİ Söz konusu reklamlarda İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını vadediyor.

Ancak Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı tamamlanmış ve test sürüşünü geçtiğimiz salı günü İBB Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.



Uysal ayrıca, aynı gün Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosunun da test sürüşünü yapmıştı.

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