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Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok!

CHP'li seçmenlerin karar verdiği CHP'li belediyelerin başarısı anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, listenin ilk 3'üne bile giremedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:21:00 - 2020-07-23 12:23:38
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok!

ORC Araştırma Şirketi'nin Yerel Yönetimler Performans Araştırma anketi sonuçlandı. Ankette, CHP'li başkanlar arasında yapılan belediye çalışmalarına yer verildi.

Kendi aralarında yapılan ankette bile başarısızlar

Belediye başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara "Son 2 ayı değerlendirdiğinizde şehrinizin büyükşehir belediye başkanı'nı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. CHP'li seçmenlerin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının çalışmalarını beğenmemesi dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'da Haliç'in ve Küçükçekmece gölünün son görüntüleri, arıtma tesislerin çalıştırılmaması, AK Parti döneminde başlatılan projelerin iptal edilmesi, İSKİ'ye ve doğalgaza yapılan zamlar halkın tepkisi ile sonuçlandı ve anketten düşük puan almasına neden oldu. 

İmamoğlu ve Yavaş ilk 3'te yok

Çıkan sonuçlara göre; İlk 3'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmaması dikkat çekti.

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Yorumlar

Tarafsız

İlk 3 hangi belediyeler? Madem böyle bir haber yaptınız onu da okuyucu bilsin.
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