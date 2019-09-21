Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'den ayrılmıştı! Erdoğan'ın imzasıyla kritik göreve atandı

Seçim öncesi ‘Herkesikucaklama’ vaadinde bulunan fakat koltuğa oturduktan sonra skandallarla gündemi meşgul eden CHP'liEkrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle İBB genel sekreter yardımcılığı görevinden istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturduğu 28 Haziran tarihinde İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı.

İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Adil Karaismailoğlu atanmıştır"