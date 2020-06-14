Ekrem İmamoğlu son hamlesi ile isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri mağdur etmeye devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu, corona virüs tedbirleri kapsamında işten çıkarılmaların yasaklandığı bir dönemde İSPARK’taki işçileri ekmeklerinden etti. Gerekçe olarak sosyal medya paylaşımları gösterildi ama işçilerin söylediklerine göre İBB yönetimi onları hırsızlıkla suçladı.

Muhalefet kanadın şişirerek Cumhurbaşkanlığı için gazladığı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren emekçi işçileri tazminatsız olarak işten attı. Görev süresi bir yıl dolmadan tepki çeken kararlara imza atan İmamoğlu'nun yeni skandalı duyarlı vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ekrem İmamoğlu daha bir yıl olmadan kendisini eleştirenleri tazminatsız olarak kapı önüne koyuyor. Yüksek bir makama gelecek olursa Türkiye'nin tozunu attırır, memurlukta adam bırakmaz" denildi.

"Biz hırsızlığı bilmeyiz"

A Haber canlı yayınına katılan işçiler bu durum karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar ve “Bundan daha ağır iftira yok. Şu hırsızlıktan daha ağırı yok. Biz hırsızlığı bilmeyiz. Bizi eleştiriden atamadıkları için 25. maddeden attılar. Bu yazı benim her yerde karşıma çıkacak. ” diyerek adeta İmamoğlu’na isyan ettiler.