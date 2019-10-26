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Ekrem İmamoğlu skandalı böyle savundu

AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesinin kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendini savundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:11
Ekrem İmamoğlu skandalı böyle savundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı tartışmaları için, "Yaptık demedik ki açıyoruz dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik. 'Niye açmadınız iki yıldır?' diye de sorguluyoruz. İnsanlarımıza bu alanları hızlıca açmak, tadını, keyfini çıkarmak lazım. Hayat geçiyor." dedi.

Kemerburgaz Kent Ormanı açılışında konuşan İmamoğlu, şehri yeşille donatmış bir belediye başkanı olarak anılmak istediğini ve önceliğinin bu olduğunu söyledi.

Beton yığını haline dönen kentlerde nefes alacak alanlar oluşturmak zorunda olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Bir yeşil kent var etme çabamızı da en önemli vizyon olarak İstanbul'umuzun geleceğine not ettik." diye konuştu.

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Seçim öncesi 15 yaşam vadisi oluşturacakları sözünü verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, şehrin çeşitli noktalarında yeşil alanla ilgili projelerini başlattıklarını kaydetti.

Kemerburgaz Kent Ormanı projesinin altı yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından tahsis edilen 5,6 milyon metrekarelik alanda başlatıldığını dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Altı yıldır burası yapılmaya çalışılıyordu ama bir türlü açılamamış. Tahsis süresi de 8 yıl. Biz bu sürenin bitmesine iki yıl kala hızlıca 1,6 milyon metrekarelik alanı '29 Ekim'e yetiştireceğiz' dedik arkadaşlara. Burası tahsis edildikten hemen sonra projelendirilerek inşasına da başlanmış. Buradan Sayın Kadir Topbaş'a da teşekkür ediyorum. Ama iki yıldır hiçbir şey yapılmamış. Belki Topbaş devam etseydi açardı. Yoğun çalışma yaptı arkadaşlarım ve iki ayda büyük eksiklikleri ve organizasyon sıkıntılarını tamamlayarak, bugün tümüyle korunaklı, Avrupai standartlarda hizmet alan bir bölüm haline getirdik burayı."

"Kötü bir şey demedik ki"

İmamoğlu, önümüzdeki yıl 29 Ekim'de de kent ormanının kalan kısmını tamamlayacaklarını, Maslak'taki 1 milyon 100 bin metrekarelik ormanlık alanı ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açacaklarını kaydetti.

Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili afiş ve reklamlarda yer alan "İmara değil halka açıyoruz" sloganına yönelik tepkilere de ilişkin İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sloganımıza takılmışlar. Kötü bir şey demedik ki. Bu bir felsefe. Yani Orman Bakanlığı'na teşekkür ederiz, burayı bize tahsis etti. Bir açıklama yapmışlar, 'Burası ormandır, bir daha imara açılmaz zaten' diye. Biliyoruz onu, biz bir felsefeyi anlatmaya çalıştık. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. 'Yaptık' demedik ki 'açıyoruz' dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik. 'Niye açmadınız iki yıldır' diye de sorguluyoruz. İnsanlarımıza bu alanları hızlıca açmak, tadını, keyfini çıkarmak lazım. Hayat geçiyor."

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve protokol üyeleri Gazi Koşusu'nda derece alan yarışmacılara ödüllerini verdi, Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına eski belediye başkanları Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna ile bazı CHP'li milletvekilleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:11
  1. İstanbul
  2. Kemerburgaz Kent Ormanı
  3. Nurettin Sözen
  4. Ali Müfit Gürtuna
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. İBB

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet1 sa önce
    Birisi devam et y alanlarına diye gaz veriyor negünlere kaldık artıkyalanci lik bile bir m eziyet olarak destekleniyor yuh artik ne diyelim boyllerine
  • Temel ÇakmakTemel Çakmak2 sa önce
    Acaba İBB belediye başkanıhiç bir şey yapılmadığını iddia ettiği parkı (çocukparkını herhalde) iki ay gibi bir sürede bitirmişZaten kötü bir şeyde söylememiş. Acaba yapılan çalışmaları halkın takip etmediğini mi zannediyor.....
  • dumanlıdumanlı2 sa önce
    Yapanlardan allah razı olsun diyerek teşekkür ediyor. İki yıldır eksiklerini giderip açmazsan sonra gelen açılışını yapar. Açılacak halde olsaydı AKP hiç kaçırmaz açardı.Aynı açılışları 2003 te başkaları yaptı.O gün açtık diye öğünüp öncekilere teşekkür etmayenler bu gün İmamoğlunu hasetle izleyip konuşuyorlar.
  • TurkTurk2 sa önce
    Sayin baskan yandaslarin kimyasını fena bozdu devam et aldırma sen onlara
  • Kemal Kemal 2 sa önce
    Nasılsa kelime Oyunları yapıyor imara değil halka açtık ne demek yani burasi biz olmasaydı imara açılacaktır algısını yapıyor baktık i yalanı ortaya çıktı Dema go ji yapıyoryazık şu istanbullu ya nasılsa kan di bu yalancilara
  • Cüneyt gündoğdu Cüneyt gündoğdu 2 sa önce
    3 ay fiili olarak geçti hala belediye başkanı Ekrem mi yoksa Mevlüt Uysal mı anlayamadım. Bu Ekrem hala Akparti sermayesinden nemalanıyor. 
  • Salih Salih 2 sa önce
    Eee baktık gerçekler ortayacikti kivirma ya bas landi ne yapsın
  • ömerömer2 sa önce
    Adam algiyi yönetti.istediğini aldı.bizim medya hala anlamadı.
  • YaYa2 sa önce
    Tam bir .........
  • HalimHalim3 sa önce
    Üçüncü köprüyü marmarayı yeni havalimanını ne zaman açacaksın Ekrem onlarında ben yaptım dersin İstanbula iyi oluyor adamın vizyonu süt vaat etmek
  • EKOLL EKOLL 3 sa önce
    Altı yıldır yapımı süren yeri 2 ayda tamamlamış. Hep kelime oyunları ve demogoji. Bu adama dikkat edin. Daha önce yapılmış yerleri bile yeniden açar. İzleyin.
  • necati güneynecati güney3 sa önce
    Ey istanbullular!"CANIN YANA YANA ÖĞRENİRSİN; KİME NE KADAR DEĞER VERMEN GEREKTİĞİNİ!"
  • Hakan TemurHakan Temur3 sa önce
    Bu adam sadece algı ve yalankarın üzerinde siyaset yapar çünkü çapı ve kapasitesi onu oyuna sokanlar tarafından çok iyi bilinir yoksa hiç bir siyasetçi bu adam gibi paraşütle inmedi o tür makamlara.İstanbul bu adamın gerçek yüzünü gördüğünde 30 yıl geri gitmiş olucak.Daha kurulu metro yalısını işletemeyen bir çapsızdan ne beklenir.
  • İsaİsa3 sa önce
    Böyle laf kivirtan dansöz gibi siyasetçiler daha önce de vardı hatta biri yaşlandı ve öldü. İyiki ölüm ve hesap günü var
  • CanerCaner3 sa önce
    Yav bu adam ne yuzsuz.... ınsanların gozunun içine baka baka yalan soyluyor 

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