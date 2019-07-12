Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan kulübe kucak açtı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selehattin Demirtaş'ı selamlayan Ekrem İmamoğlu, teröristlerin propagandası yapan Amedspor'u makamında ağırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, açıkça PKK propagandası yapan ve futbolcusu sahaya jiletle çıkan Amedspor Kulübü'ne kucak açtı. Amedspor yöneticileri, Ekrem İmamoğlu’na takımın formasını hediye etti. Amedspor yöneticilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren İmamoğlu ise, şunları ifade etti: “Yanlarında olacağıma söz vermiştim. Bir sözüm vardı yönetime. Güzel bir kampanyası var Amedspor’un. ‘Amedspor sensin’ diyorlar. O zaman, Amedspor benim. Maçlarda buluşmak üzere” dedi.

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