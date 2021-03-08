İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Başkanı Pervin Buldun'ı etiketledi. İYİ Partililer bu duruma tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan hakkında ne dedi? Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu açıklaması

Büyükçekmece'de Pervin Buldan'ın da katıldığı 8 Mart Hatıra Ormanı fidan dikim töreninde İmamoğlu eleştirilere cevap verdi. İmamoğlu, "Meral hanıma dün sertifikasını ilettik. Eşimle de görüştüler. Burada başta sevgili annelerimiz olmak üzere kadınlar için ağaçları dikiyoruz. Meral hanım adına dikilen bu ağaç memleket için hayatını feda etmiş bütün şehitlerimize ve onların güzel annelerine de dikmiş oluyoruz. Umut ederim buradaki ağaçlar bu ülkenin barışı, huzuru, mutluluğu için büyüyecek. Beraber büyütmemiz lazım, çabamız o” dedi.

İmamoğlu, "Biz herkesi davet ettik. Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Bu memleketin bireyleri olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır dünkü mesajımız. Sağında solunda arkasında önünde hiç kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur" dedi.

Konu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den de açıklama geldi. Akşener, “İnsanların konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk örneği kendi partimizdir. Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular ben de saygı duyuyorum” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve pek çok partili söz konusu tweete tepki gösterdi.