Ekrem İmamoğlu nerede olduğunu unuttu! ‘Aklım İstanbul’da’

CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek 37'nci Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, bu sefer hem Fethi Yaşar'ı hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret edeceğini söyledi. İmamoğlu, Başkan Yaşar'ın kendi bölgesinde kıymetli izler bırakmış bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Kendisini keyifle ve ders alarak izleyen birisiyim. Türkiye'nin iyi yöneticilere çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı birleşmeyi buluşmayı sağlayan her yerel yönetici Türkiye'nin huzuru birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence Türkiye'de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu örneklerden birisi Fethi Yaşar'dır" dedi.

'Aklım İstanbul'da ne yapayım'

İmamoğlu konuşmasının devamında "İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum" demesi üzerine Ankara'da olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "İstanbul'un göbeği mi dedim? Aklım İstanbul'da ne yapayım. Ha Ankara ha İstanbul" diyerek cevap verdi.