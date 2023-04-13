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Gündem Ekrem İmamoğlu Müslümanlara inat siyonizme sponsor oldu
Gündem

Ekrem İmamoğlu Müslümanlara inat siyonizme sponsor oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 13:50:00 -
Ekrem İmamoğlu Müslümanlara inat siyonizme sponsor oldu

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları kendi başlarına bırakıp şehir şehir gezerek cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'de yeni bir skandal patlak verdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni bir skandalla gündemi meşgul etmeye başladı.

Ramazan ayında Müslümanlara inat siyonizm!

Ramazan ayının ilk haftasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen siyonist İsrail'e dünyadan tepkiler yağarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'siyonizmin' sponsoru oldu.

Daily Islamist'te yer alan habere göre; İBB, Filistin meselesi gündemdeyken, İsrail ordu radyosuna çıkarak işgale destek veren ve “Siyonizm yalnızca bir slogan değil." görüşünü savunan ‘Tel-Aviv Soloists’ isimli İsrailli müzik grubuna bugün konser verdirecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müslümanları yarasını kanatan skandal konser, bu akşam saat 21:00'da Cemil Reşit Rey Konser Salonu'nda verilecek.

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