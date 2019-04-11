Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı mı? Son dakika İstanbul seçim sonuçları

Resmi olmayan İstanbul seçim sonuçlarına göre İstanbul'da seçimleri CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu önde tamamladı. Ancak İstanbul seçimlerine yönelik usulsüzlükler had safhada olduğu ortaya çıkınca geçersiz oylar yeniden sayıldı. Bazı ilçelerde oyların sayımı halen sürmekte iken Ekrem İmamoğlu, 'mazbatamı verin de verin' ısrarı vatandaşlardan tepki çekmişti. Algı operasyonu olarak Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bugün alacağı iddia edildi. İstanbul Valiliği de İmamoğlu'nun mazbata alacak haberlerine ilişkin son dakika açıklama yaptı. Peki Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı mı?

Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı mı? İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugün İstanbul seçimlerine ilişkin bir iddiayı gündeme getirdi. Uğuroğlu'nun İstanbul Valiliği'ne dayandırdığı iddiasına göre İl Seçim kurulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını vereceğini iddia etti. Ancak bu iddiaya İstanbul Valiliğinden yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.