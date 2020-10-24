Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söylemişti. İstanbul'daki vaka artışı korkutan boyuta ulaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da kötü haber geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Başkan İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.