  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:05:00 - 2020-10-24 12:07:33
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söylemişti. İstanbul'daki vaka artışı korkutan boyuta ulaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da kötü haber geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Başkan İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia!
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!
Gündem

Bekçinin üzerine tüfekle yürüyünce silahlar patladı!

Denizli’de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak ya..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay