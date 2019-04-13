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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu koltuğunu neden 13 gün sonra teslim etti?

İstanbul seçimlerini 'oldu bittiye' getirmeye çalışan CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık'a koltuğunu tam 13 gün sonra devretti.

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:30
Ekrem İmamoğlu koltuğunu neden 13 gün sonra teslim etti?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık'a görevini devretti.

1 Nisan'dan bu yana mazbata bile almadan 'görevi devredin' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, koltuğunu 13 gün sonra devretti. YSK'nın sonuçları henüz açıklamamasına rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden İmamoğlu'nun görevini yaklaşık iki haftaya yakın bir sürenin ardından devretmesi tartışmalara neden oldu.

Büyükçekmece'de yapılan usulsüzlükler

İstanbul Büyükçekmece'de, 7 bin seçmenin usulsüz taşındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, yapılan araştırmada deliller bir bir ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde "kaydırma" ve "hata" adı altında binlerce AK Partili seçmenin oyu yok sayılırken, Büyükçekmece'de seçimlerden önce örgütlenip sandığa hile karıştırıldığı ortaya çıktı. CHP ise Büyükçekmece'de yaşananları görmezden gelerek bir an önce mazbatayı almaya çalışıyor.

AK Parti'nin 3 iddiası var

AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için 3 iddiası var. 21 bin seçmen, usulsüz yollarla taşındı. Kayıtlara göre boş binalarda 11 ailenin ikamet ettiği ortaya çıktı. Çevre ilçelerden memurlara görev verildiği ve nüfus müdürlüklerinde organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. AK Parti, tüm bu delilleri dosyaya koyarak bu ilçedeki seçimin iptali için YSK'ya gitti.

YSK'yı baskı altına almaya çalışıyorlar

İstanbul'da henüz geçersiz oyların sayımı sürerken CHP cephesinin YSK'yı baskı altına alma çalışmaları sürüyor. CHP'li birçok isim 'Mazbatayı verin' çağrısı yaparak çıkacak karara tesir etmeye çalışıyor:

Faik Öztrak

İstanbul seçimleri tamamlanmıştır, bitmiştir. Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası artık bir an önce verilmelidir.

Canan Kaftancıoğlu

Önümüzdeki hafta başında İmamoğlu mazbatasına kavuşacak.

Özgür Özel

Halkın %70’inin seçimin yenilenmesine karşı çıkıyor ve seçimin yenilenmesi hukukun ayaklar altına alınması anlamına geliyor. Mazbata verilmeli.

 

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:30
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

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