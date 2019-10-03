Ekrem İmamoğlu kendisini destekleyenleri kazıkladı mı?

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin gündemindeki haberler masaya yatırıldı. Gazeteciliğin geldiği boyut tartışılırken, Dağıstanlı’nın Milli Gazete’yi göstererek, “İmamoğlu da bunu alıyor İSPARK’a” demesi üzerine, Karahasanoğlu’nun verdiği cevap dikkat çekti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini destekleyen Cumhuriyet gazetesine İSPARK üzerinden binlerce TL akıtmış, kurumu söz konusu gazeteye abone yapmıştı.

İmamoğlu’nun kendisini destekleyen diğer gazeteleri görmeyip, sadece Cumhuriyet’i belediye binalarına doldurması, “Kendisini destekleyenleri kazıkladı mı?” sorusuna neden oldu.

Karahasanoğlu’nun konuya dair konuşması şu şekilde:

Büyük vurgun! İBB Cumhuriyet paçavrasına musluğu açtı

Fransa’da şeffaflık vurgusu yapan İmamoğlu, İSPARK’ı Cumhuriyet’e abone yaptı

İSPARK paraları akıtmıştı... “10 Kasım’da görürüz Cumhuriyet’i!”