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Gündem

Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul' konusunda İstanbulluları kışkırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, halkı kışkırtarak, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:34:00 -
Ekrem İmamoğlu 'Kanal İstanbul' konusunda İstanbulluları kışkırttı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' Projesi ile ilgili tüm İstanbullara skandal çağrıda bulundu. İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" dedi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu, 10 gündür askıdaki tüm planlara itiraz ettiğini belirterek çağrı yaptı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Sadece mutlu bir azınlık zenginleşsin diye yapılan ve şehrimize geri dönülmez zararlar verecek bu projeye itiraz ediyoruz. Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum. #YaKanalYaİstanbul. İtiraz için bilgi; https://kanal.istanbul/kanal-istanbul-vatandas-itiraz-dilekcesi-word-pdf/ ''

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Yorumlar

Mehmet

Tamamdır; "Biz senin Tatil Eylem Planı, sağa sola Yemek Planı, İmza Atmama Töreni Planı, Rezalet Haliç ve İSKİ planı ve hiçbir icraat yapmadan geviş getire getire ortalıkta soytarı gibi dolaşıp kulisler peşinde koşma planlarına karşı AÇIK BİR ŞEKİLDE her türlü itirazımızı yapıyoruz..."
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Ydner

Bütün işletme hakkı tusiadci cumhuriyet gazetesi havuz müteahhitlere yada israil ortaklı yabancı bir firmaya verilse yine itiraz edermi chp hdp ip sp' e, itiraz edermi imamoğlu
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