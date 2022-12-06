Ekrem İmamoğlu "ipleri koparıyor" iddiası
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılacağı iddia edildi.
Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak, Ulusal TV'de katıldığı programda sürpriz bir iddiada bulundu.
İstanbul Byüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İl Başkanı Canan Kafatancıoğlu arasında büyük bir sorun olduğunu belirten Albayrak, ''Size bomba bir sürpriz söyleyim. Ekrem İmamoğlu her an CHP'den kopabilir.'' iddiasında bulundu.
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