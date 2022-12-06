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Siyaset Ekrem İmamoğlu "ipleri koparıyor" iddiası
Siyaset

Ekrem İmamoğlu "ipleri koparıyor" iddiası

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 02:28:00 - 2022-12-06 02:32:00

Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak, Ulusal TV'de katıldığı programda sürpriz bir iddiada bulundu.

İstanbul Byüyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İl Başkanı Canan Kafatancıoğlu arasında büyük bir sorun olduğunu belirten Albayrak, ''Size bomba bir sürpriz söyleyim. Ekrem İmamoğlu her an CHP'den kopabilir.'' iddiasında bulundu.

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