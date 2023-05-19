Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Ekrem İmamoğlu’nun 28 Mayıs sonrası hesaplarına dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

“Şimdilerde her ne kadar Kılıçdaroğlu için çalışıyor gibi görünse de Ekrem İmamoğlu’nun gözü CHP Genel Başkanlığı’nda” ifadelerini kullanan Şahin, “sinsi plan”a ilişkin şunları kaydetti:

“Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istedi ama başaramadı.

Şimdilerde her ne kadar Kılıçdaroğlu için çalışıyor gibi görünse de Ekrem İmamoğlu’nun gözü CHP Genel Başkanlığı’nda. Seçim döneminde Anadolu’da gerçekleştirdiği mitingler aslında bir genel başkanlık provasıydı. Meydanlarda Kılıçdaroğlu’na oy istedi ama bunu yaparken kendisini de CHP’nin potansiyel lideri olarak tabana gösterdi.

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Seçim akşamı CHP Genel Merkezi’ne adeta el koyması, parti sözcüsünü bile baypas ederek açıklamalar yapması tabloyu daha da netleştirdi. İmamoğlu, CHP’nin genel başkanlığına yürüyor. 28 Mayıs’tan sonra izleyeceği yol haritası bugünden belli.

Seçim sonrası yaşanacak parti içi tartışmalara hiç girmeyecek. Kılıçdaroğlu’na asla muhalefet etmeyecek.

Onun yerine bu süreçte sanatçılar, popçular, köşe yazarları, muhalif gazeteciler, bazı STK’lar ve iş dünyasından isimler konuşacak. Sanki İmamoğlu’nun hiç bu işle alakası yokmuş gibi CHP’de bir genel başkanlık değişiminin şart olduğu tezi ince ince işlenecek. Ve en doğru adayın da İmamoğlu olduğu vurgulanacak.

Kemal Bey’in yerine göz dikmesiyle, muhtemel başka isimler yıpratılacak ve kamuoyu baskısıyla aday olmaları engellenecek. Anadolu’da milletvekili adayı olmak için istifa eden ama listelerde kendisine yer bulamayan il ve ilçe başkanları yakın markaja alınacak.

İmamoğlu cephesinde son durum böyle.”