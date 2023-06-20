Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündemi sarsan iddia! Yeni parti kuruyor! İşte ayrıntılar

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti kurmaya hazırlandığını ileri süren Şahin, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

“İyi Parti’nin “İnternetçi Abi” lakaplı kurucusu Taylan Yıldız partisinden istifa etti.

(…) İddia o ki… Taylan Yıldız önümüzdeki süreçte zaten çok yakın olduğu İmamoğlu ile birlikte hareket edecek. İstifa açıklamasındaki “Daha yeni başlıyoruz” cümlesi manidar.

İmamoğlu’nun CHP’nin başına geçme hayali suya düşerse yeni bir parti kurmayı ciddi ciddi düşündüğü konuşuluyor.

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Taylan Yıldız’ın parti kurma çalışmalarında aktif rol üstlenmek için İyi Parti’den istifa etmiş olma ihtimali çok yüksek.

“CHP dururken İmamoğlu neden parti kursun?” diyorsunuz değil mi? Ne yalan söyleyeyim, geçen haftaya kadar ben de aynı kanaatteydim.

Ancak muhalefet cephesinde tuhaf gelişmeler yaşanıyor.

İmamoğlu’nun, bırakın CHP Genel Başkanlığı’nı, yeniden İstanbul’a aday gösterilme ihtimali bile günden güne azalıyor.

Ayakta kalmak için şapkadan muhakkak bir tavşan çıkarmak zorunda.

O tavşanın yeni bir parti olması bu saatten sonra sürpriz olmaz.”