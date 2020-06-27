Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in portresini neden satın aldı? İşte o şovun çok konuşulacak perde arkası

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra'da müzayede ile satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet'in portresini milyonlarca lira vererek satın aldı.

Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Yunan gazetecilerin 'Ayasofya ibadete açılsın mı?' sorusuna 'Bence gerek yok' yanıtını veriyor. İstanbul'da türbeyi tekmeliyor. Bu ciddi tepkiye yol açıyor. Arkasından gidiyor, Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alarak bozulan imajını tamir etmeye çalışıyor." dedi.

Zafer Şahin'in açıklamaları şöyle:

Bence burada ne yapmak istediklerini kendileri bile bilmiyor. İnanın ne söylediklerini bilmiyorlar. O kadar tuhaf ki yani bazı şeyleri hakikaten Allah ayaklarına dolaştırıyor. Bir tarafta İBB Başkanı Fatih Sultan Mehmet'in bir portresini üstüne vazifeymiş gibi imajını düzeltmek için İngiltere'den gidip 8-9 milyon lira gibi bir paraya satın alıyor.

Niye bunu yapıyor? Çünkü Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarının alevlendiği bir süreçte Yunanistan'daki bir panele katılıyor. Yunan gazetecilerin "Ayasofya ibadete açılsın mı?" sorusuna "Bence gerek yok" yanıtını veriyor. İstanbul'da türbeyi tekmeliyor. Bu ciddi tepkiye yol açıyor. Arkasından gidiyor, Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alarak bozulan imajını tamir etmeye çalışıyor.