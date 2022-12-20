Ekrem İmamoğlu CHP Grup toplantısında böyle anons edildi!
CHP Grup toplantısına katılan Meral Akşener'in ittifak ortağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından anons edildi.
Yeniakit.com.tr
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmesi sebebi ile yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan ve süreci siyasi şova çevirerek Meral Akşener ile ittifakını ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin TBMM'deki Grup toplantısına katıldı.
İmamoğlu, TBMM kürsüsünde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından anons edildi.
CHP'li Özel, Ekrem İmamoğlu'nu anons ederken şu ifadeleri kullandı:
Hepimizin gözbebeği İstanbul'un atanmış değil, seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu aramızda.