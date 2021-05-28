  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Somali'de bombalı saldırı! 3 ölü
Erdoğan'dan dikkat çeken Taksim Camisi paylaşımı
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için açıklaması
Taksim Camii'nde tarihi anlar
Gündem Ekrem İmamoğlu cezaevine mi girecek? İmamoğlu’nun cezası ne kadar? İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı mı?
Gündem

Ekrem İmamoğlu cezaevine mi girecek? İmamoğlu’nun cezası ne kadar? İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı mı?

CHP, HDP, İYİ Parti’nin İBB belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinin iptali sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine haraket ettiği gerekçesiyle hakkında davasında önemli bir gelişme yaşandı. Peki Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Peki İmamoğlu için ne kadar ceza istendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:46:00 - 2021-05-28 15:22:13
Ekrem İmamoğlu cezaevine mi girecek? İmamoğlu’nun cezası ne kadar? İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı mı?

31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur olarak 11 YSK üyesi yer aldı. İddianamede İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı açıklamada YSK üyelerine "Ahmak" dediği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

su

girsin üç kağıtçı hatta gebersin ... köpekler yesin dünyadan yok edin bu ........)))
  • Yanıtla
Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar
Gündem

Türk SİHA'larını almak isteyen 5 ülkeyi açıkladılar

Japon basını, Bayraktar TB2 SİHA'larını almayı düşünen potansiyel müşterileri açıkladı.

O ilimizde 'kuyu' sevinci: Arpa ektiğimiz yerden petrol fışkırdı
Ekonomi

O ilimizde 'kuyu' sevinci: Arpa ektiğimiz yerden petrol fışkırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol müjdesi, Diyarbakır'da sevinçle karşılandı. Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 2..
AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi
Gündem

AK Parti'nin teklifi komisyonda kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay