Ekrem İmamoğlu cezaevine mi girecek? İmamoğlu’nun cezası ne kadar? İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı mı?
CHP, HDP, İYİ Parti’nin İBB belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinin iptali sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine haraket ettiği gerekçesiyle hakkında davasında önemli bir gelişme yaşandı. Peki Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Peki İmamoğlu için ne kadar ceza istendi.
31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'Alenen hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur olarak 11 YSK üyesi yer aldı. İddianamede İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı açıklamada YSK üyelerine "Ahmak" dediği belirtildi.