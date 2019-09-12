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Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye adaylık cevabı!

Muharrem İnce'nin "2023'te cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamalarına CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Necati Özkan'dan çok konuşulacak bir cevap geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:37
Ekrem İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye adaylık cevabı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasındaki direktörü Necati Özkan, Muharrem İnce'nin "2023'te cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamalarına ünlü rapçi Norm Ender'in sözüyle karşılık verdi. Özkan, "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2023'te Cumhurbaşkanlığı adayı olmakla ilgili, "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı" diye konuştu.

"Çıkmadık, özür dilerim"

24 Haziran akşamı için de konuşan İnce, kendisine CHP Genel Merkezi'nden veri gelmediği için net bir açıklama yapamadığını belirterek, "Çıkmadık, özür dilerim, bu konu baydı artık" şeklinde konuştu.

"İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız"

Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse bağımsız aday mı olacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: İmamoğlu benim arkadaşım. Başarılı bir seçim geçirdi. Belki seneye Kasım'da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız.

"Artık mekanın yeni sahibi var"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili çarpıcı bir mesaj paylaşan Necati Özkan, isim vermeden Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine yanıt verdi. Özkan, "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var." ifadeleriyle çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:37
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Muharrem İnce

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