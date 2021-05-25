Ekrem İmamoğlu bir sözünden daha döndü

İstanbul Silivri'de İBB Ekrem İmamoğlu'nun söz verip yapmadığı Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezi, hayırsever Nakipoğlu ailesi tarafından yaptırılacak.

1.5 yıldır cevap gelmeyen projeyle ilgili Silivri Belediyesi'nin girişimleriyle temel atılıyor. 15 bin metrekare alana inşa edilecek merkezde Bizden Size Sosyal Market, Eryap Aşevi, Sosyal Yardım Mağazası, Engelli Eğitim Merkezi ve Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi yer alacak.

İmamoğlu göreve geldikten sonra projeyi İBB'ye sunduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "İBB'ye araziler sunmuştum çünkü dezavantajlı gruplar çok önemli. Ama iki yıldır atılan bir hamle yok. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız" dedi.

Kaynak: Sabah