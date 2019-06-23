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Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka seslendi

İstanbul seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada, kendisini bekleyen partililere ve halka seslendi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:03
Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde halka seslendi

23 Haziran İstanbul seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde halka seslendi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Barışmaya geldik, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik. Tanışmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul. sevgi kazanacak demiştik. Ne mutlu bana ki, sevgi kazandı sevgi. Ben, benim insanımı çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, biz bu şehre çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehre enerjisi gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için...

Biz bu şehrin beyefendileri için, kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün önyargıları. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik, herkesi. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. biz bu şehirde insanlara sevgiyi, biz bu topraklarda derinliği hatırlatmaya geldik. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatmaya geldik. Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, bu şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden yok Alevisi, Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

Azınlık vurgusu

Biz bu şehirde azınlık kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermenisi, Suryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz vermiyorum, geleceği inşa edeceğiz.

Biz bu şehirde maneviyatını bilen, maneviyatına sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, her yerde tam bağımsız Türkiye diyen. Biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz. Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbullular, hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarına yurdumun güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir projeyim. Ben Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim.

Siyaseti ahlâkla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum, bugün demokrasiyi tamirde ettiniz, yaşa İstanbul, yaşa İstanbul. 6 Mayıs'ta o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz, helal olsun size. Artık güleceğiz ya, artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam.

Tüm partilere teşekkür 

Kıymetli hemşehrilerimi size lâyık olmak için çok çalışacağız. Hepinizin huzurunda, bütün İstanbul'un huzurunda sevgili eşime, çocuklarımın hepsi yok burada ama, oğullarıma ama ben İstanbul'un gençlerine evlatlarım kabul ediyorum. Herşey çok güzel olacak diyen Berkay'a... Ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağımı bildiğim anneme, babama, kardeşime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem nefes almamı sağlayacak. Benim ailem bana küçük katacak, ama sizin huzurunuzda söz veriyorum, benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz. Ben hepinizin huzurunda CHP Genel Başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Her iki il başkanımız da burada. CHP ve İYİ Parti başkanlarımız Buğra Bey ve Canan Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. İçinde herkes var, yol arkadaşlarım var, gönüllüler var, herkes var. HDP'li kardeşlerim var. AK Partili kardeşlerim var. MHP'li kardeşlerim var, Saadet Partili kardeşlerim var, BTP'li, Demokrat Partili, DSP'Li, Büyük Birlik Partili hemşehrilerim.

Partilerin liderlerini farklı yere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya sokmayacağız. Asıl olan millettir, her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok, işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum.

Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız ve hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun. Herkese selam söyleyin. Herkesi kucaklayın.

Başkan Erdoğan ve Yıldırım sözleri

Hepimizin hemşehrilerime selam söylemenizi istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın. Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlâk var ahlâk. Hak, hukuk, adalet var. Siyasetle de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Bu toplam adaletsizlikleri tamir edecek, göreceksiniz. Ben milletimize inanıyorum. Milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Dostlara, komşulara, hemşehrilere son mesajı hep beraber söyleyelim: Herşey çok güzel olacak.

İyi ki varsın İstanbul, çok seviyorum sizi, sağlıcakla kalın, sağolun varolun.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:03
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Beylikdüzü
  3. İstanbul seçimleri

YORUM YAZ

  • Skandal YorumcuSkandal Yorumcu1 sa önce
    Ne güzel konuşmuş adam nesi skandal? Küfür edince, hır gür kavga çıkarınca kaybediyorsun artık anlayın. Akp içindeki soylunun başını çektiği mafya temizlenmelidir.
  • Proje adam başkan olduProje adam başkan oldu1 sa önce
    Yıkadınız yağladınız yaladınız parlattınız bir iki süslü cümlelere inanıp proje adamı getirdiniz. bunca yapılan hizmeti görmediniz. Elinize gözünüze dursun. Yansın yıkılsın İstanbul.
  • AvanozAvanoz1 sa önce
    A haber çok iyi ya
  • harunharun1 sa önce
    bu kafa akpyı bırdı bıde akepe sesı ya skandal ha ha skandal ha sureklı saldırı gazetecılık habercılık yok neresı skandal kötü bışeymı demış sımdıye kadar bunlarla sorun yokmuydı iyi ozaman sorun yoktu deyıp gec ne skandal skandal .. deyıp gecersın gazete habercılık se derdın bu kafayı bırak bırak bırak ...21 mart surece hele hdp aday cıkarmadı eee bı acıdan guzeldı normalde hdp vatandasın oyunu alsaydınız ya hdp secımde yokuz dedı ve akıt havuzcuları 24 saat saldırdı gece gunduz demırtas resmını sozunu karlama aleyht olarak ve o huytunu bırakmadı ve hdp yı goturup chpye yanastırdı oysa hdp and olsunkı akpye oy verırdıchpye oy vermezdı coğunluğu olmasa bıle hepsı vermezdı bunun yanında sıradakı kürt yurtasların oyunu bıle yanastırdın achpye ve bu gazete akpsesı ise bundan bole bende yokum akpde son oyuım bugundu aynı tas aynı hamam medyasında oy getırmeye calıştık hıç olamyan ımaknıma rahmen adam bana akit manşetını gösterırdı susup kalırdımve ben yokum akpdenbenım için bitmiştır
  • SürahiSürahi1 sa önce
    A heber kafa yapar
  • İlahiİlahi1 sa önce
    A heber iyidir
  • AKİLAKİL1 sa önce
    Akıllanmadınız gitti. Bu ülkede yaşayan herkes eşit vatandaştır.
  • Hacı tebeşirHacı tebeşir1 sa önce
    A haberle mutlu olun
  • LalLal1 sa önce
    İşte bu üslubunuz yüzünden insanlsr artık size inanmamaya başladı. Ve Ak parti'den CHP'ye oy geçti.Siz devam edin.
  • AzınlıkAzınlık1 sa önce
    Kimseye küfür etmemiş, azgın dememiş, vatan haini dememiş arkadaş. Siz her gün bu adama küfür ederken adam sevgide birleşelim barışalım diyor. Bu nefretiniz sonunuz olacak. Günahtır.
  • ÇetinÇetin1 sa önce
    Bu açıklamanın neresi skandal... Birlik, beraberlik, hoşgörüden bahsediyor..Siz nereden bakıp okuyorsunuz, bu sonuca nasıl varıyorsunuz, anlamak mümkün değil, anlaşılan partizanlık sizin gözünüzü körleştirmiş...
  • Mekmenemın Mekmenemın 1 sa önce
    4 yıl sonra secim olsun diyen iktidarın gözünün yaşına bakmayacaklar ve erken secime gidecekler, çünkü iktidarın yaptığı yanlışların telafi edilmesine fırsat verirlerse istediklerini elde edemezler . Tabanin yani Müslümanların haklı taleplerini görmezden gelip sen hic bir zaman kazanamayacağın sol kesime yaranmaya çalışırsan böyle yarıyolda kalırsın kadem faaliyetlerine aynen devam etsin chp nin çokta çalışmasına gerek yok
  • AlaattinliAlaattinli1 sa önce
    Nasiliseniz öyle yönetilirsiniz. Hayirli olsun, görecegiz neler yapip yapmadigini. Herkes hak ettigini alir.
  • hderhder1 sa önce
    doğru Müslümandan başka herkesin insnına saygılıdır chp zihniyeti
  • Misafir misafirMisafir misafir1 sa önce
    Nesi skandal
  • DavutDavut1 sa önce
    Catlayın patlayın inadına imamoğlu
  • liderlider1 sa önce
    Cumhurbaskani her Yolu denemesine karsi Istanbul belediye baskani olamadi Bence dünya 5 den büyüktür üzelmesine luzum yoktur kendisi dünya lideridir
  • Dava EriDava Eri1 sa önce
    Siz hiç akıllanmayacaksınız. Reis sizin ipinizi yakında çekecektir. Üslubunuz yüzünden koca partiye seçim kaybettirdiniz. Koca bir davayı ne hale düşürdünüz. Halen aynı tetikçi üslubu devam ettiriyorsunuz. Taraf olun demiyoruz ama en azından tarafsız ve objektif olun.Sizler gerçekten bu davayı anlamayan insanlarla çalışmaktasınız. Haberleri yapanların başındaki kişi her kimse zerre kadar Türkiye'den anlamıyor. Türkiye'den anlamadığı gibi geçmişi de bilmiyor. Refah Partisi'ne yapılan haksızlıkları bugün sizler başkalarına yaparak bir yerlere yaranma gayreti içine giriyorsunuz. Bunu yapmayın. Ülkemiz kazansın. Üç kuruş kazanmak için koca bir davayı yerle yeksan ettiniz.Sayenizde İslam bitiyor ülkede. Ne oldu şimdi? AKP kaybedince Allah da mı kaybetti?(Haşa!) İslam'ı siyasete alet ederek Allah'a şirk koştuğunuzu anlamışsınızdır umarım. Yazık size yazık.
  • muhammedmuhammed1 sa önce
    Yahu adam ne güzel konuşmuş. Herkesi kucaklayacağım diyor. Nesi skandal bunun? Millet buna hasret hala anlayamadınız mı? Hır gür istemiyoruz artık. Çevremizdeki herkesle birlikte huzurlu ve dostça bir hayat istiyoruz.
  • SelçukluSelçuklu1 sa önce
    Akit bırak artık bu yaklaşımı. Burası laik ülke elbette azınlık mazınlık yok diyecek. Siz halen akıllanmıyacaksınız. Asıl bu ülkenin kanunlarına göre sizin yaklaşımınız suç. İslam ile laikliği bir arada idare etmeyi bırakın. Artık hak ilaha teslim olun. Laiklik zaten yahudi ile müslüman farkını ortadan kaldırılmak için korulmuş sizde buna çanak tutuyorsunuz işte.
  • AlpAlp1 sa önce
    Proje olduğu kesin, ancak Atatürk, Türkiye değil.Fazla sürmez, açığa çıkar. Devlet belge, delil, mit ne varsa önlemini almalı bugünden.
  • ahmeyahmey1 sa önce
    neresi skandal
  • BurdurluBurdurlu1 sa önce
    yav skandal bunun neresinde? aklım ermiyor, Allah rızası için izah edin.
  • Emre BayındırEmre Bayındır1 sa önce
    Skandal olan ne?
  • güncegünce1 sa önce
    Bazılarına yalan dolan kıvırma yarıyormuş.Sizce dürüstlük hizmetmi kazandı
  • Mesut Mesut 1 sa önce
    Sakın bizim orala adım atma! Anarşist herif!
  • Kehribar Kehribar 1 sa önce
    Allah kahretsin sizi hemi. Bu gençliğe anlatılmayan gerçekler!
  • AviniAvini2 sa önce
    Dinlemiyorum A habere bakıyorum

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