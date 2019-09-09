Ekrem İmamoğlu Beştepe'ye gidecek mi? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle yönetime gelen AK Parti, CHP ve MHP’li 30 büyükşehir belediye başkanlarını Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Ekrem İmamoğlu'nun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul ederek Beştepe'ye gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu Beştepe'ye gidecek mi? İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu Beştepe'ye gidecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Davette Başkan Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Buluşmaya sadece AK Parti'li belediye başkanları değil, tüm büyükşehir belediye başkanları davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya gelmiş olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Beştepe'ye davetine ilişkin, "Belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanı'nın davetine katılacak" ifadesini kullandı.