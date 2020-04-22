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Gündem

Ekrem İmamoğlu azılı muhalif Can Ataklı'yı çileden çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarını sözde maddi bahaneler üreterek yapmaması yandaş gazetecileri bile isyan ettirdi. CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

2020-04-22 21:27:00 -

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Gazeteci Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımını durduran Ekrem İmamoğlu hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı.

Ataklı'nın sözleri şöyle:

"Bu iş şovla yürümez! O yolu yapacaktın!"

İBB'ye net söylüyorum! O yolu yapacaktın! Bahanesi yok bu işin. İBB burada çok büyük hata yaptı. Bir de yolu yapılmayacak diye de açıklama yaptı. Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık. Ama İstanbul'a yakışmıyor! Bütün gücünü seferber edip "Orası benim korona günlerinde milletimin şifa bulacağı yer" diyerek yapacaktın. Şov yapmakla bu iş yürümez. Cumhurbaşkanlığı hayalleri falan gören varsa bu şekilde olmaz.

"Rapor var komisyon var icraat yok!"

CHP'nin genel taktiği nedir? Komisyon kurarlar, raporlar hazırlarlar! Ama iş yok! Ondan sonra biz niye 25 yıldır iktidara gelemiyoruz. Bir 25 yıldır daha göremezsin böyle giderse.

"Ben daha icraat görmedim"

İstanbul'un her tarafında çıkın bakalım sokağa CHP'yi "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı? Çünkü ben daha icraat görmedim. Ne düzeldi?

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Yorumlar

Bükücü

Yiyim ayakları yapıyor 
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Emre

Can bey...!!! sen yılların gazetecisin bu CHP den bir cacık olmayacağını bilmiyormusun. Son 50 yıldır sürekli hizipleşen, marjinelleşen Kılıçdaroğlu ile birlikte PKK ve FETÖ ye teslim olan bir CHP den daha ne bekliyorsun. CHP nin Adanadaki sahra hastanesi kepazeliğini gördün, İstanbul bel. Başkanının daha personelini tanımadan tatile çıkması, Elazığ deprem bölgesi ziyaretinden sonra Erzurum Palandöken sefası kepazeliğini gördün. Bunlardan hizmet beklemek için herhalde ya saf yada ahmak olmak gerekir....
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