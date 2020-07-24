Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu soruya "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" sözleriyle yanıt vermişti.

Ekrem İmamoğlu Ayasofya'nın açılışına gidecek mi?

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yarın kılınacak ilk cuma namazı için:

Benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım. Hacı Bayram Veli Türkiyemizin geçmişinde Anadolu topraklarında önemli düşünürlerinden, tasavvuf şairi bir kimliktir. Her gittiğimde Ankara'da orada cuma namazı kılarım, benim için çok ulvidir.” açıklamasında bulundu.