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Ekrem İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama endişeliyim

Ekrem İmamoğlu Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuştu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:05
Ekrem İmamoğlu: Askerlerimizin yanındayım ama endişeliyim

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dünya ülkelerinin tavırlarının sıklıkla değişmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti ve "Türkiye’nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

"Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz?" diyen İmamoğlu ayrıca şunları söyledi:

"Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız."

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:05
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • mertmert23 dk önce
    Erkem sus.bunca olan söylenenden sonra amalı cümle kurandan da benim şüphelerim endişelerim var.biz savaşı istemedik ama şer büyüyerek üzerimize çeşitlenerek geliyor.kaldımı başka çare.Erdoğanın dilinde 7 senedir tüy bitti. güvenli bölge oluşturalım diye.kovboy ve yalakaları illa savaş istiyor.sana sürekli 7 - 8 senedir yumruk vurana ne yapacaksın.kaldıki itidal daha nasıl olabilir.rusların iranın abd nin yaptığımıdır itidal
  • madencimadenci26 dk önce
    sen istanbulu yönet. bombalar oraya gelmez kaygılanma sayın vatandaş

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