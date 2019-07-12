31 Mart yerel seçimleri sonrası daha resmi sonuçlar açıklanmadan Anıtkabir’i ziyaret ederek şov yapan Ekrem İmamoğlu, bu kez 23 Haziran seçimleri sonrası yeniden Anıtkabir’e çıktı. CHP, İP ve HDP’nin ortak adayıyla seçimlere girip seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Peki Ekrem İmamoğlu Anıtkabir özel defterine ne yazdı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu beraberindekilerle beraber Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Bunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Misakı Milli Kulesi'ne geçti ve burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir Özel Defterini imzaladı ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk

Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."